Ziel sei, die Mehrheit der Wahlkreise zu gewinnen, um die Reformpläne von Präsident Macron zu verhindern sowie die extreme Rechte zu besiegen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Sozialisten und Mélenchons LFI. Das Bündnis will Mélenchon über eine Mehrheit in der Nationalversammlung ins Amt des Ministerpräsidenten verhelfen. Er hatte in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl überraschend stark abgeschnitten und den Einzug in die Stichwahl nur knapp verpasst. Für den Zusammenschluss ist allerdings noch die Zustimmung des Nationalrats der PS nötig.

Der frühere Premierminister Cazeneuve trat aus der Sozialistischen Partei aus. Er hatte dies für den Fall eines Zusammenschlusses bereits angekündigt.

