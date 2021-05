Der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU/CSU, Linnemann, hat mehr Rechte nicht nur für Geimpfte und Genesene, sondern auch für negativ Getestete gefordert.

Die geplante Bundesverordnung zu Ausnahmeregeln müsse entsprechend ergänzt werden, sagte Linnemann der Zeitung "Welt am Sonntag". Wer einen aktuellen Testnachweis vorlegen könne, müsse wieder im Restaurant sitzen und Hotelzimmer oder Ferienwohnungen buchen können.



Der Vorsitzender der Jungen Union, Kuban, äußerte sich ähnlich. Er warnte vor Ungleichbehandlungen, sollten nur Geimpfte und Genesene von Corona-Beschränkungen ausgenommen werden. Schon heute klappten Friseurbesuche mit Tests sehr gut, dies müsse demnächst auch in Restaurants, beim Kurzurlaub oder beim Shoppen möglich sein, betonte Kuban ebenfalls in der "Welt am Sonntag".

