In diesem Sommer habe er viel über die aktuelle Stimmungslage im Land nachgedacht, schrieb Linnemann in einem Brief an alle Parteimitglieder. Diese sei derzeit nicht so gut, wie man sich das gewünscht habe - da müsse man ehrlich sein. Ob etwa bei der Stromsteuer oder bei der Wahl der Bundesverfassungsrichter: Die Abstimmungen zwischen Partei, Fraktion und Regierung seien nicht gut gewesen. Zugleich forderte der CDU-Generalsekretär Schnelligkeit und eine "Einfach-mal-Machen-Mentalität". So brauche Deutschland etwa eine Abschaffungsoffensive für überflüssige Gesetze.

Als positives Beispiel nannte Linnemann, dass das erste Finanzamt in Hessen jetzt die Steuererklärung für die Bürger übernehme.

