Ein Vorstoß des CDU-Politikers Linnemann zur Bildungspolitik hat eine Kontroverse ausgelöst. Nicht deutschsprachige Kinder hätten in der Grundschule "noch nichts zu suchen" und sollten notfalls später eingeschult werden, hatte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion erklärt. Aus Sicht des Grundschulverbands wäre dies kontraproduktiv.

Für betroffene Kinder schlug Linnemann eine Vorschulpflicht vor. Den Begriff "Grundschulverbot", unter dem die Debatte zunächst geführt wurde, weist Linnemann zurück. Er plädiere dafür, die Kinder vor der Einschulung sprachlich fit zu machen, betonte der CDU-Politiker.

"Vorschulpflicht, kein Grundschulverbot"

Wie solch eine Vorschulpflicht ausgestaltet würde, das sei Ländersache, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Das könne ein verpflichtendes letztes Kita-Jahr sein, Förderklassen oder auch eine klassische Vorschule. Aber man brauche eine Debatte über das Thema in Deutschland. Den meisten Kindern würde ein Jahr Vorschule reichen, um fit für die Grundschule zu werden. "Und wenn es mal nicht reicht, dann sollte man besser die Vorschule noch mal verlängern, als das Kind in der ersten Klasse scheitern zu lassen", ergänzte Linnemann.

Kritik des Grundschulverbands

Durch Separation entstehe keine Integration, sagte die Vorsitzende des Grunschulverbands und langjährige Schulleiterin, Lassek, im Deutschlandfunk. Kinder, die später eingeschult würden, kämen nicht mit Gleichaltrigen zusammen. In Vorklassen fehlten ihnen zudem Sprachvorbilder und die Möglichkeit, Deutsch im Umgang miteinander zu lernen.

"Bankrotterklärung der Politik"

Kritik kam auch vom Verband Bildung und Erziehung. Dessen Vorsitzender Beckmann sagte der Deutschen Presse-Agentur, Kinder, die kein Deutsch könnten, nicht einzuschulen, sei eine Bankrotterklärung der Politik. Vielmehr brauchten die Kitas einen besseren Personalschlüssel und zusätzliche Sprachexperten. Der Deutsche Lehrerverband plädierte für verpflichtende Sprachtests lange vor der Einschulung.

"Populistischer Unfug"

Auch innerhalb der eigenen Partei stieß Linnemann auf Unverständnis. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz (CDU), betonte in der "Rheinischen Post", an der Schulpflicht gebe es nichts zu rütteln. Sie warb für mehr begleitende Sprachvermittlung an Grundschulen. Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Prien sprach in der "Süddeutschen Zeitung" von "populistischem Unfug".



Die Linken-Vorsitzende Kipping warf Linnemann vor, er gehe "auf Stimmenfang im rechten Sumpf". Die Grünen-Abgeordnete Müller meinte, Kinder von der Möglichkeit auszuschließen zur Schule zu gehen, sei nicht nur gegen geltendes Gesetz, sondern auch das Unsozialste, was sie seit sehr langer Zeit habe lesen müssen.

"Wichtige Debatte angestoßen"

Unterstützung erhielt Linnemann hingegen vom Vorsitzenden der Jungen Union, Kuban. Wenn ein Kind eingeschult werden solle, müsse es Deutsch können. Alles andere sei falsch verstandene Toleranz, die niemandem weiterhelfe, meinte Kuban. Der CDU-Abgeordnete Hauer erklärte, Linnemann habe eine wichtige Debatte angestoßen.