Angehörige von Opfern des Lion-Air-Flugzeugabsturzes in Indonesien verklagen den US-Flugzeughersteller Boeing.

Wie ein Anwalt mitteilte, gingen Schriften bei einem Gericht in Chicago im US-Bundesstaat Illinois ein. In der Stadt hat das Unternehmen seinen Sitz. Die Passagiermaschine vom Typ 737 MAX der indonesischen Fluggesellschaft Lion Air war am 29. Oktober kurz nach ihrem Start abgestürzt. Alle 189 Insassen wurden getötet. Ein vorläufiger Untersuchungsbericht der indonesischen Behörden hatte im November ergeben, dass das Flugzeug wegen gravierender technischer Mängel nicht hätte starten dürfen. Boeing selbst hatte nach dem Unglück die Kritik an seinem neuen Flugzeugtyp zurückgewiesen.



Ein endgültiger Bericht zur Absturzursache soll im kommenden Jahr vorgelegt werden.