SPD-Chefin Esken fordert angesichts der dramatischen Lage in Bosnien eine Aufnahme von Geflüchteten in Deutschland.

In den Kommunen gebe es dafür eine große Bereitschaft, sagte sie dem Sender RTL. Diese Geste müsse man ernst. Deutschland habe in der Europäischen Union eine besondere Verantwortung, weil man besonders leistungsfähig sei.



Das Flüchtlingslager Lipa war kurz vor Weihnachten geräumt worden, weil die bosnischen Behörden es nicht winterfest gemacht hatten. Aus Wut und Verzweiflung steckten einige Bewohner daraufhin Zelte und Container in Brand. Die Einquartierung der Menschen in eine alte Kaserne scheiterte an örtlichen Protesten. Bisher gelang es nicht, eine neue Unterkunft bereitzustellen. Viele müssen daher im Freien ausharren.

