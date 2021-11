Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (Archiv). (dpa / AA / Murat Cetinmuhurdar)

Präsident Erdogan hatte Druck auf die Zentralbank ausgeübt, die daraufhin trotz der anhaltend hohen Inflation den Leitzins von 16 auf 15 Prozent reduzierte. Es war die dritte Senkung in weniger als zwei Monaten.

Erdogan argumentiert, hohe Leitzinsen würden das Wachstum bremsen und die Inflation eher beschleunigen. Er will über niedrige Zinsen Kredite und Investitionen ankurbeln und setzt in der Folge auf ein starkes Wirtschaftswachstum. Hintergrund ist Beobachtern zufolge, dass Erdogan 2023 als Präsident wiedergewählt werden will.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.