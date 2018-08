Der Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, Fuest, rät der Türkei dazu, Hilfen beim Internationalen Währungsfonds zu beantragen.

Er sagte dem "Handelsblatt", der Absturz der Landeswährung Lira und die Wirtschaftsprobleme bereiteten massiv Sorgen. Fuest sprach von einer "klassischen Wirtschafts- und Währungskrise". Langfristig helfe der Türkei nur ein grundlegender Politikwechsel. Es sei auch im Interesse der Europäer, einen wirtschaftlichen Absturz des Landes zu verhindern.



Heute traten deutlich erhöhte US-Zölle auf türkischen Stahl in Kraft, was die Situation noch einmal verschärft hat. Damit wird Stahl mit Abgaben in Höhe von 50 Prozent belegt. US-Präsident Trump hatte die Verdoppelung der Zölle am Freitag angeordnet. Auch die Abgaben auf Aluminium sollen deutlich erhöht werden. Noch steht nicht fest, ab wann das gelten wird. Nach der Ankündigung hatte die ohnehin unter Druck stehende türkische Lira weiter nachgegeben - seit Jahresbeginn beträgt der Wertverlust im Vergleich zum US-Dollar schon 45 Prozent.



Die türkische Zentralbank erklärte, sie werde den Banken jedwede Liquidität zur Verfügung stellen, die sie benötigten. Man werde den Markt und die Preisbildung genau beobachten und alle notwendigen Schritte ergreifen, um die Finanzstabilität zu sichern.