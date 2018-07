In Lissabon hat der Linkspolitiker Ricardo Robles sein Amt in der Stadtregierung nach einer Kontroverse über eine Immobilieninvestition niedergelegt.

Er gab auch seine Führungsaufgaben im Linksblock ab, der im portugiesischen Parlament die Minderheitsregierung von Premierminister Costa stützt. Vor Tagen hatte eine Wirtschaftszeitung berichtet, dass der Kommunalpolitiker im Jahr 2014 ein Haus im Stadtteil Alfama für knapp 350.000 Euro gekauft hatte, um es 2017 nach einer Renovierung für mehr als 5,5 Millionen Euro zu veräußern. Unser Korrespondent berichtet, dass der Fall auch deshalb in Portugal so intensiv diskutiert wird, weil er für das allgemeine Problem der Immobilienspekulation in den Städten steht.

