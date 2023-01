Ein Kampfpanzer vom Typ Leopard-2 (IMAGO / Björn Trotzki)

Die Bundeswehr verfügt demnach über 312 Leopard-2-Panzer verschiedener Baureihen. 99 davon befänden sich zu Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten bei der Rüstungsindustrie, einer in der Aussonderung. 19 Panzer, die nur zu Übungszwecken eingesetzt würden, erscheinen als besonders geeignet, sie an die Ukraine abzugeben, hieß es weiter.

Ob die Liste noch auf dem aktuellen Stand ist, ging aus dem "Spiegel"-Bericht nicht hervor. Das Portal "Business Insider" berichtet mit Verweis auf mehrere Quellen im Verteidigungsministerium , die ehemalige Ministerin Lambrecht habe wenige Tage vor ihrem Rücktritt ihre Beamten angewiesen, keine Bestandsaufnahme bei den Bundeswehr-Panzern des Typs Leopard 1 und Leopard 2 vorzunehmen. Zu den möglichen Gründen hieß es demnach im Verteidigungsministerium: "Angeblich sollte damit Kanzler Olaf Scholz (SPD) in der Frage möglicher Kampfpanzer-Lieferungen nicht noch zusätzlich unter Druck gesetzt werden".

Keine Entscheidung bei Treffen in Ramstein

Beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein Ende der Woche waren keine Entscheidungen getroffen worden. Pistorius betonte allerdings, er habe eine Prüfung der deutschen Bestände für eventuelle Kampfpanzer-Lieferungen an die Ukraine angeordnet. Das Ramstein-Treffen löste innerhalb der Koalition, bei der Opposition und im Ausland scharfe Kritik aus.

Kritik von der CDU - Appell aus dem Baltikum

Der CDU-Verteidigungspolitiker Otte twitterte, "Kampfpanzer nicht liefern zu wollen, weil es keine Bestandslisten gäbe, ist ein Armutszeugnis oder Schutzbehauptung". Unter der Ampel isoliere sich Deutschland. Der Grünen-Politiker Hofreiter forderte eine sofortige Ausbildung ukrainischer Soldaten an den Leopard-Panzern. Deutschland habe in Ramstein "einen erheblichen Fehler gemacht und dadurch weiter Ansehen eingebüßt", sagte der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".

Die baltischen Staaten Lettland, Estland und Litauen riefen Deutschland in einer gemeinsamen Erklärung zur Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine auf. Das sei notwendig, um die russische Aggression zu stoppen, der Ukraine zu helfen und den Frieden in Europa schnell wiederherzustellen.

Der "Bild am Sonntag" sagte Pistorius, man sei mit allen Verbündeten, insbesondere den USA, in einem sehr engen Dialog. Zudem kündigte der SPD-Politiker an, möglichst bald zu Gesprächen in die Ukraine zu reisen

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 22.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.