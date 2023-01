Ein Kampfpanzer vom Typ Leopard-2 (IMAGO / Björn Trotzki)

Wie "Der Spiegel" berichtete, wurde sie bereits im vergangenen Frühsommer aufgestellt. Die Bundeswehr verfügt demnach über 312 Leopard-2-Panzer verschiedener Baureihen. 99 davon befänden sich zu Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten bei der Rüstungsindustrie, einer in der Aussonderung. 19 Panzer, die nur zu Übungszwecken eingesetzt würden, könnten an die Ukraine abgeben werden, heißt es.

Beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein Ende der Woche waren keine Entscheidungen getroffen worden. Pistorius betonte allerdings, er habe eine Prüfung der deutschen Bestände für eventuelle Kampfpanzer-Lieferungen an die Ukraine angeordnet. Das Ramstein-Treffen löste innerhalb der Koalition, bei der Opposition und im Ausland scharfe Kritik aus. Der "Bild am Sonntag" sagte Pistorius, man sei mit allen Verbündeten, insbesondere den USA, in einem sehr engen Dialog. Zudem kündigte der SPD-Politiker an, möglichst bald zu Gesprächen in die Ukraine zu reisen.

