Ein Kampfpanzer vom Typ Leopard-2 (IMAGO / Björn Trotzki)

Wie "Der Spiegel" berichtet, gibt es im Verteidigungsministerium bereits seit dem Frühsommer 2022 eine Bestandsliste der Leopard-2-Panzer. Danach verfügt die Bundeswehr über 212 funktionierende Panzer. 19 könnten an die Ukraine abgeben, da sie nur zu Übungen eingesetzt würden. Bundesverteidigungsminister Pistorius hatte nach dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe am Freitag in Ramstein erklärt, er habe die Erstellung einer Liste der Leopard-Bestände in Auftrag gegeben.

Pistorius kündigte nun in der "Bild am Sonntag" an, bald in die Ukraine zu reisen. Er werde vermutlich innerhalb der nächsten vier Wochen reisen.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.