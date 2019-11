Angesichts eines neuen Falls von gesundheitsschädlichen Bakterien in Fleischwaren hat Niedersachsen ein länderübergreifendes Kontrollsystem gefordert.

Die Zahl der Kontrollen sei ausreichend, sie müssten nur besser vernetzt werden, sagte der Leiter des niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz, Haunhorst, im Deutschlandfunk. Die Bundesländer könnten dann Kontrollen in konzertierten Aktionen durchführen. Eine europaweite Lösung wäre der nächste Schritt. In Niedersachsen wurde einem Fleischbetrieb die Zulassung entzogen, nachdem er mit Listerien verunreinigte Produkte ausgeliefert hatte. Listerien können bei Menschen mit schwachem Immunsystem lebensbedrohlich sein. Ein ähnlicher Vorfall in Hessen wird mit drei Todesfällen in Verbindung gebracht.