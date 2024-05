Litauen beteiligt sich an ukrainischer Luftverteidigungs-Initiative. (dpa / chromorange)

Die Regierung in Vilnius beschloss, 13,5 Millionen Euro für den Kauf von Radaranlagen bereitzustellen, die das Warnsystem stärken soll. Deutschland ist um eine schnelle Lieferung von Luftverteidigungssystemen in die Ukraine bemüht. Die Versuche, Patriots bei Partnerländern in Europa oder in Übersee zu beschaffen, waren bislang allerdings wenig erfolgreich.

Aus Schweden erhält die Ukraine weitere Militärhilfe in Höhe von umgerechnet rund 1,2 Milliarden Euro. In dem Paket enthalten ist unter anderem die Lieferung von Radar-Flugzeugen.

