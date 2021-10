Litauen hat mit Auffrischimpfungen gegen das Coronavirus begonnen.

Seit heute können sich Erwachsene in dem baltischen EU-Land mit einem sogenannten Booster Shot schützen lassen. Voraussetzung dafür ist laut einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums in Vilnius, dass die letzte Impfung mehr als 180 Tage zurückliegt. Für die Auffrischung werden ausschließlich die Stoffe von Pfizer-Biontech und Johnson & Johnson verwendet.



In Litauen sind die Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Mittlerweile sind dort rund 70 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft oder genesen.



Im benachbarten Lettland sind die Neuinfektionen auf einem neuen Höchststand. Dort wird ab Donnerstag für einen Monat ein Lockdown verhängt.

