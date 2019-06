In Litauen sind mehrere Nachrichtenportale gehackt worden.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Vilnius veröffentlichten Unbekannte Meldungen auf den Webseiten zweier Zeitungen, wonach der Fluss Neris nach Waffentests mit radioaktiven Substanzen verseucht wurde. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums sagte der Nachrichtenagentur BNS, die Meldungen seien gefälscht und zielten darauf ab, die litauische Armee und eine Militärübung der Nato zu kompromittieren. In Litauen nehmen derzeit rund 4.000 Soldaten aus zehn Nato-Ländern an einem Manöver teil. Litauische Medien waren bereits mehrfach Opfer ähnlicher Cyberattacken.