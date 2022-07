Kaliningrad-Konflikt

Litauen erlaubt offenbar wieder Gütertransporte per Bahn

Der Konflikt um die Lieferung von Gütern aus Russland in dessen Exklave Kaliningrad ist offenbar entschärft. Litauen hatte das Transitverbot mit den EU-Sanktionen gegen Russland begründet und damit Proteste und Drohungen aus Moskau ausgelöst. In der vergangenen Woche stellte Brüssel dann klar, dass etwa Beton, Holz und Alkohol per Bahn auch über EU-Gebiet in die Exklave geliefert werden dürfen.

23.07.2022