Bei ihrem Besuch in Litauen hat sich Bundeskanzlerin Merkel gegen eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland ausgesprochen.

Zunächst müsse es Fortschritte beim Minsker Friedensabkommen für die Ukraine geben, sagte Merkel nach einem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs Litauens, Lettlands und Estlands in Vilnius. Merkel war zuvor mit der litauischen Präsidentin Grybauskaite in Vilnius zusammengetroffen. Später will die Kanzlerin den von Deutschland geführten Gefechtsverband der Nato besuchen.