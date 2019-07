Litauen hat einen neuen Präsidenten.

Der Wirtschaftsexperte Nauseda hat sein Amt als Staatsoberhaupt des EU- und Nato-Landes angetreten. Der 55-Jährige gilt als parteiunabhängig. Als einen Schwerpunkt seiner Präsidentschaft nannte Nauseda den Kampf gegen soziale Ungleichheit. Er will außerdem weiter an der West-Orientierung Litauens festhalten.



In Litauen hat das Staatsoberhaupt vorwiegend repräsentative Aufgaben, im Gegensatz zum deutschen Bundespräsidenten aber mehr Befugnisse in der Außen- und Verteidigungspolitik.