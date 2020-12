Im Zuge einer Truppenrotation ist in Litauen ein neues Kontingent an US-Soldaten mit Kampffahrzeugen und Militärtechnik eingetroffen.

Diese ersetzen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Vilnius von heute an jene Einheiten, die Anfang September für militärische Übungen in das baltische EU- und Nato-Land verlegt wurden. Die Soldaten werden auf einem Militärstützpunkt in der Nähe der Grenze zu Weißrussland stationiert. Neben den US-Kräften sind auch deutsche Truppen in Litauen präsent.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.