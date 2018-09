Zum Auftakt seiner viertägigen Baltikum-Reise ist Papst Franziskus in Litauen eingetroffen.

Litauens Staatspräsidentin Grybauskaite empfing Franziskus auf dem Flughafen in Vilnius. Am Nachmittag ist ein Treffen mit jungen Katholiken geplant. Litauen ist im Gegensatz zu Estland, und Lettland überwiegend katholisch geprägt. Es ist das erste Mal seit 1993, dass ein Oberhaupt der katholischen Kirche die drei Staaten an der heutigen EU-Außengrenze zu Russland besucht. Anlass ist die Unabhängigkeitserklärung Litauens, Lettlands und Estlands vor 100 Jahren. Auf dem Programm stehen neben Gottesdiensten auch Reden des Papstes vor Politikern und das Gedenken an Opfer von Verfolgung und Unterdrückung.