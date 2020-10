In Litauen wird heute ein neues Parlament gewählt.

In dem baltischen Staat sind knapp 2,5 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, über die 141 Sitze in der Volksvertretung in Vilnius abzustimmen. Eine Besonderheit der Wahl ist, dass 70 Mandate nach dem Verhältniswahlrecht und die übrigen 71 erst zwei Wochen später als Direktmandate in einer Stichwahl vergeben werden. Beobachtern zufolge dürfte keine der 17 antretenden Parteien eine absolute Mehrheit erhalten. In Umfragen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem regierenden Bund der Bauern und Grünen sowie der konservativen Oppositionspartei Vaterlandsunion ab. Die Wahllokale öffnen um sieben Uhr; erste Ergebnisse werden in der kommenden Nacht erwartet. Im Wahlkampf standen Wirtschafts- und sozialpolitische Themen im Mittelpunkt.

