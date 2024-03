Flagge Litauen (picture-alliance / dpa / Heikki Saukkomaa / Lehtikuva Oy)

Die Regierung in Vilnius teilte mit, man habe eine diplomatische Note in das Nachbarland übermittelt und die Führung in Minsk zur Stellungnahme aufgefordert. Auslöser ist ein Video, in dem Lukaschenko hochrangigen Militärs erläutert, wie die belarusische Armee darauf vorbereitet sein könne, Teile Litauens und Polens anzugreifen. Die litauische Regierung wertete dies als - so wörtlich - "weitere Eskalation der Außenpolitik" von Belarus.

