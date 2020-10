Nach der ersten Runde der Parlamentswahl in Litauen liegt die Regierungspartei "Bund der Bauern und Grünen" vorn.

Sie erhielt nach Auszählung von knapp zwei Dritteln der Wahlbezirke 21,1 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission in der Hauptstadt Vilnius bekanntgab. Auf dem zweiten Rang landet demnach die konservative Oppositionspartei "Vaterlandsunion" mit 17,8 Prozent. Dahinter folgen die populistische Arbeitspartei und die Sozialdemokraten. Das vorläufige Endergebnis soll im Lauf des Tages bekanntgegeben werden. Die Wahlbeteiligung war mit 47,2 Prozent etwas niedriger als bei der Wahl vor vier Jahren.



Der "Bund der Bauern und Grünen" hatte zuletzt eine Minderheitsregierung gebildet. Die gestrige Abstimmung war der erste von zwei Wahlgängen: Die Wähler entschieden zunächst über 70 Sitze im Parlament nach dem Verhältniswahlrecht. In zwei Wochen werden sie dann über 71 Direktmandate in der Volksvertretung namens "Seimas" abstimmen.

