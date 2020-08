In Litauen haben mehrere zehntausend Menschen aus Solidarität mit den Protesten im benachbarten Belarus eine Menschenkette gebildet. Sie erstreckte sich über 34 Kilometer von der Hauptstadt Vilnius bis zur Grenze. In Belarus selbst gab es heute wieder eine Massenkundgebung gegen Präsident Lukaschenko.

Litauens Präsident Nauseda sagte, er sei stolz, dass seine Nation den Ruf gehört habe und gekommen sei, um Belarus Mut zu machen. Auch US-Botschafter Gilchrist nahm an der Menschenkette teil.



In Litauen hält sich auch die belarussische Oppositionspolitikerin Tichanowskaja auf. In einer Botschaft sagte sie, die Menschen in Litauen könnten jene in Belarus vielleicht mehr als jemand anders verstehen - weil sie vor nicht sehr langer Zeit das gleiche durchgemacht hätten.

Wieder zehntausende Menschen in Minsk auf der Straße

In Belarus demonstrieren wieder zehntausende Menschen gegen Staatschef Lukaschenko. Einige Schätzungen gehen von bis zu 200.000 Demonstrierenden aus. Auf dem Unabhängigkeitsplatz in der Hauptstadt Minsk riefen Kundgebungsteilnehmer "Hau ab!". Die Demonstrierenden fordern Lukaschenkos Rücktritt und eine Wiederholung der umstrittenen Präsidentschaftswahl vom 9. August.



Die Polizei brachte Wasserwerfer in Stellung und wies in Lautsprecherdurchsagen darauf hin, die Kundgebung sei nicht genehmigt. Das Verteidigungsministerium von Belarus kündigte ein Eingreifen der Armee an, sollte die öffentliche Ordnung gestört werden.

"Die Euphorie ist weg"

Lukaschenko ließ sich derweil bewaffnet und in schusssicherer Weste von einem Hubschrauber in seinen Präsidentenpalast bringen. Staatsmedien zeigten einen Rundflug des Präsidenten, der dabei die Demonstranten als Ratten bezeichnete. Zu sehen war auch, wie Lukaschenko mit einer Kalaschnikow-Maschinenpistole in der Hand in schwarzer Montur den Hubschrauber verließ und zum Palast ging.



Hörfunk-Korrespondent Florian Kellermann berichtet (Audio-Link), die Straßen zum Präsidentenpalast seien teils mit Stacheldraht abgeriegelt worden. Sicher sei, dass die Staatsmacht nicht so einfach aufgeben werde. Die Euphorie bei den Protesten sei nach seinem Eindruck weg, betonte Kellermann. Auch zeige Präsident Lukaschenko keinerlei Kompromissbereitschaft. Er habe allerdings wohl verstanden, dass extreme Gewalt gegen die Proteste nicht weiterhelfe. Darum gingen die Sicherheitskräfte punktuell und gezielt vor, vor allem gegen die Anführer der Proteste.

Russland sieht Zeichen für "Stabilisierung"

Der russische Außenminister Lawrow bezeichnete die jüngsten Reformpläne von Lukaschenko als Zeichen für eine Stabilisierung im Land. Lawrow sagte in Moskau, die von Lukaschenko vorgeschlagenen Verfassungsänderungen könnten die politische Krise in Belarus lösen. Der Oppositionsführerin Tichanowskaja warf Lawrow vor, ein politisches Programm zu verfolgen, das weder konstruktiv sei, noch auf Dialog abziele.

Nato weist Vorwürfe zurück

Äußerungen von Präsident Lukaschenko, an der Grenze zu seinem Land gebe es Nato-Truppenbewegungen, sind nach Angaben der Allianz "haltlos". Eine Sprecherin der Nato sagte, das Bündnis stelle keine Bedrohung für Belarus oder irgendein anderes Land dar. Eine "militärische Verstärkung in der Region" finde nicht statt.