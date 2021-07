In Litauen kommen derzeit vom Nachbarland Belarus aus so viele Migranten über die Grenze wie nie zuvor.

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden seien mindestens 150 Personen festgenommen worden, die das EU-Land unerlaubt betreten hätten, hieß es in Litauens Hauptstadt Vilnius. Insgesamt wurden damit in diesem Jahr mehr als 800 Migranten aufgegriffen - zehn Mal so viele wie im Jahr zuvor. Die meisten von ihnen stammen den Behörden zufolge aus dem Irak und aus Syrien, viele beantragen Asyl.



Litauens Regierung wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, gezielt Migranten über die Grenze zu lassen, um die EU unter Druck zu setzen. Der Übergang zwischen den beiden Ländern ist eine Außengrenze der Europäischen Union und fast 680 Kilometer lang.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.