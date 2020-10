In Litauen ist die zweite Runde der Parlamentswahlen angelaufen.

Knapp 2,5 Millionen Berechtigte sind aufgerufen, über die künftige Zusammensetzung der Volksvertretung Seimas in Vilnius zu entscheiden. Im zweiten Wahlgang werden die noch ausstehenden 68 Parlamentssitze in einer Direktwahl vergeben. In der ersten Runde vor zwei Wochen waren 70 Mandate nach Parteilisten sowie drei Direktmandate bestimmt worden.



Dabei schnitt die konservative Vaterlandsunion mit rund 25 Prozent der Stimmen am besten ab. Die regierende Mitte-Links-Partei "Bund der Bauern und Grünen" kam auf 17,5 Prozent.

