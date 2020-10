In Litauen haben die Bürger in zweiter Runde über die Zusammensetzung ihres neuen Parlaments abgestimmt.

In dem baltischen EU- und Nato-Land waren knapp 2,5 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Sie entscheiden über die noch ausstehenden 68 Direktmandate in der 141 Sitze zählenden Volksvertretung. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe der Nacht gerechnet.



Im ersten Durchgang schnitt die konservative Vaterlandsunion mit rund 25 Prozent am besten ab. Die regierende Mitte-Links-Partei kam auf 17,5 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.