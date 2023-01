Beim Weltwirtschaftsforum in Davos soll es heute um den Krieg gegen die Ukraine gehen. (Markus Schreiber / AP / dpa )

Landsbergis sagte am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos, er sei nach Gesprächen mit Vertretern anderer Länder zuversichtlich, dass Kampfpanzer an die Ukraine geliefert würden. Es gebe hier eine neue Dynamik. Der Westen müsse aber noch mehr tun, um sicherzustellen, dass Kiew den Krieg gewinne.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist zentrales Thema beim Weltwirtschaftsforum. Unter anderem ist eine Rede von Bundeskanzler Scholz geplant. Erwartet wird auch eine Ansprache des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Zum Thema Sicherheitspolitik werden sich NATO-Generalsekretär Stoltenberg und der polnische Präsident Duda äußern. Weitere Themen in Davos sind Ernährungssicherheit, Energieversorgung und die Pandemie-Lage.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.