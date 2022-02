Litauens Präsident Gitanas Nauseda. (picture alliance/dpa/Sputnik / Alexey Vitvitsky)

Er unterzeichnete ein entsprechendes Dekret. Die Regelung soll bis zum 10. März gelten. Sie ermöglicht eine flexiblere Verwendung staatlicher Reservefonds und einen verstärkten Grenzschutz. Das EU-Land war früher Teil der Sowjetunion.

Auch die Republik Moldau will den Ausnahmezustand verhängen. Präsidentin Sandu beantragte diesen Schritt beim Parlament. Sandu berichtete von einer beginnenden Flüchtlingsbewegung an der gemeinsamen Grenze. Auch Moldau ist eine ehemalige Sowjetrepublik. Zu Moldau gehört völkerrechtlich das Gebiet Transnistrien, in dem prorussische Separatisten die Macht haben.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.