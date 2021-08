In Frankfurt am Main ist die sogenannte "Longlist" für den diesjährigen Deutschen Buchpreis vorgestellt worden.

Wie die Jury des Börsenvereins für den Deutschen Buchhandel mitteilte, wurden aus insgesamt 230 gesichteten Titeln 20 ausgesucht. Darunter sind Werke von Heinz Strunk, Christian Kracht, Monika Helfer, Mithu Sanyal und Franzobel sowie der Debütroman des Bachmann-Preisträgers Ferdinand Schmalz, "Mein Lieblingstier heißt Winter". Die komplette Liste ist hier zu finden. Jurysprecher Knut Cordsen, Kulturredakteur beim Bayerischen Rundfunk, sagte, man habe in diesem Jahr eine so große Auswahl wie noch nie gehabt. Mit der Longlist habe die Jury eine Auswahl getroffen, "die das erzählerische Experiment ebenso würdigt wie den realistischen Roman, das Komische wie das Surreale", so Cordsen. Die 20 Bücher nähmen "Herkunft und Geschichte ebenso in den Blick wie zentrale Fragen der Gegenwart".

"Shortlist" kommt am 21. September

Nächster Schritt des Auswahlverfahrens ist die Veröffentlichung der sogenannten "Shortlist" mit sechs aus der Longlist ausgewählten Romanen. Sie erscheint am 21. September. Der Deutsche Buchpreis wird dann am 18. Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse vergeben. Erst am Abend der Preisverleihung erfahren die sechs Autoren, wer die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung erhält. Die übrigen Finalisten bekommen je 2.500 Euro. Der Preis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche und wird seit 2005 verliehen. Im vergangenen Jahr erhielt ihn Anne Weber für ihren Roman "Annette, ein Heldinnenepos".

