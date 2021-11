Der südafrikanische Autor Damon Galgut erhält den diesjährigen Booker Prize für seinen Roman "The Promise".

Das Buch handelt vom gebrochenen Versprechen einer weißen Familie an eine schwarze Angestellte und spiegelt zentrale Themen in Südafrikas Übergang von der Apartheid wieder. Die Jury-Vorsitzende Maya Jasanoff erklärte, "The Promise" sei ein tiefgründiges, eindringliches und prägnantes Buch, das eine außergewöhnliche Geschichte, reiche Themen in einem unglaublich gut gemachten Paket kombiniere.



Galgut war bereits zum dritten Mal für den Booker Prize nominiert. Mit seinem Roman "The Good Doctor" stand er 2003 auf der Shortlist, mit "In a Strange Room". Beide Male ging die Auszeichnung an andere Autoren.



Galgut ist der dritte südafrikanische Romanautor, der den Booker Prize gewonnen hat. Vor ihm wurde 1974 die Schriftstellerin Nadine Gordimer ausgezeichnet. Zwei Mal - 1983 und 1999 - gewann den Preis der Autor J.M. Coetzee.



Der Booker Prize gilt als wichtigste Auszeichnung für Literatur in englischer Sprache. Er ist mit umgerechnet knapp 60.000 Euro dotiert.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.