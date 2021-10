Der Journalist und Schriftsteller Deniz Yücel ist der neue Präsident des PEN-Zentrums Deutschland.

Er wurde am Abend auf der Mitgliederversammlung in der Frankfurter Paulskirche gewählt, wie ein PEN-Sprecher mitteilte. Yücel war wegen angeblicher Unterstützung einer terroristischen Vereinigung längere Zeit in der Türkei inhaftiert. Die bisherige Präsidentin Regula Venske trat nicht mehr an.



PEN steht für Poets, Essayists, Novelists. Das PEN-Zentrum Deutschland mit Sitz in Darmstadt tritt für die Freiheit des Wortes ein.

