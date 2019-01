Der Schriftsteller Edgar Hilsenrath ist im Alter von 92 Jahren gestorben.

International bekannt wurde der Autor in den 70er Jahren mit dem Werk "Der Nazi und der Friseur", das er selbst "die erste schwarze Satire über die Nazizeit und den Staat Israel" nannte. Der Roman erzählt die Geschichte vom fiktiven NS-Massenmörder Max Schulz, der nach 1945 unter dem Namen seines von ihm ermordeten Jugendfreundes Finkelstein nach Palästina auswandert und dort zum Volkshelden aufsteigt.



Der Roman erschien zuerst in den USA, dann in Frankreich, Italien und England. Nachdem zunächst 60 deutsche Verlage das Manuskript mit der Begründung abgelehnt hatten, über solch ein Thema dürfe man nicht satirisch schreiben, konnte es schließlich 1977 im Kölner Verlag Helmut Braun erscheinen.



Das Werk setzte sich durch, nachdem prominente Kritiker und Autoren wie Heinrich Böll die "düstere und stille Prosa" gelobt hatten.



Hilsenrath, Sohn eines jüdischen Kaufmanns, war Anfang der 50er Jahre in die USA emigriert, kehrte aber später nach Deutschland zurück. Die Bücher des mit Literaturpreisen bedachten Autors wurden in 18 Sprachen übersetzt und mehr als fünf Millionen Mal verkauft.



