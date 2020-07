Der diesjährige Georg-Büchner-Preis geht an die Schriftstellerin und Übersetzerin Elke Erb.

Dies teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt mit. Erb ist Verfasserin von Kurzprosa und Lyrik. Sie hat mehrere Romane aus dem Russischen übersetzt, aber auch aus dem Englischen, Italienischen und Georgischen. In der DDR engagierte sie sich in der unabhängigen Friedensbewegung, protestierte gegen die Ausbürgerung des Bürgerrechtlers Roland Jahn und wurde deshalb von der Staatssicherheit überwacht.



Preisträger im vergangenen Jahr war der Schweizer Schriftsteller und Dramatiker Lukas Bärfuss. Der mit 50.000 Euro dotierte Büchner-Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland.