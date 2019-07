Der israelische Autor Tuvia Rübner ist tot.

Sein Herausgeber bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass der Dichter und Übersetzer im Alter von 95 Jahren gestorben sei.



Rübner wurde 1924 in Bratislava als Kind jüdischer Eltern geboren. 1941 gelang ihm die Flucht nach Israel. Er schrieb Gedichte in deutscher und hebräischer Sprache und galt als interkultultureller Brückenbauer zwischen Deutschland und Israel.



Für sein Werk erhielt Rübner viele Auszeichnungen, darunter 1999 den Paul-Celan-Preis für die Übersetzung des Romans "Schira" von Samuel Agnon aus dem Hebräischen ins Deutsche. Außerdem bekam er 2012 den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung.



Rübner arbeitete auch als Professor für deutsche und hebräische Literatur an der Universität Haifa.