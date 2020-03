Der Preis der Leipziger Buchmesse geht in diesem Jahr an den Schriftsteller Lutz Seiler.

Seiler erhält die Auszeichnung für seinen Roman "Stern 111", der die Wendezeit nach dem Ende der DDR thematisiert. Der Jury-Vorsitzende Jens Bisky gab die Entscheidung in einer Sondersendung im Deutschlandfunk Kultur bekannt. Die Messe selbst findet wegen des Coronavirus in diesem Jahr nicht statt.



In der Kategorie Sachbuch und Essayistik wird die Historikerin Bettina Hitzer für ihr Buch "Krebs fühlen. Eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts" ausgezeichnet. Den Preis für die beste Übersetzung erhält Pieke Biermann für ihre Übertragung des Romans "Oreo" von Fran Ross aus dem amerikanischen Englisch.



Die Preise der Leipziger Buchmesse sind mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Die Preisträger sollen ihre Urkunden mit der Post bekommen. Eine offizielle Verleihung wird es nicht geben.