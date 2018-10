Der britische Man-Booker-Literaturpreis geht in diesem Jahr an die nordirische Autorin Anna Burns.

Die 56-Jährige wurde gestern Abend in London für ihren Roman "Milkman" ausgezeichnet. In dem Buch geht es um ein 18-jähriges Mädchen im Nordirland des Bürgerkriegs und ihre Erfahrungen mit sexueller Nötigung, konfessionellen Konflikten und sozialen Zwängen. Die Jury erklärte, Burns habe die Stimme der lustigen, widerstandsfähigen, scharfsinnigen, offenen Ich-Erzählerin ausgeprägt und überzeugend umgesetzt.



Der Man-Booker-Preis ist der wichtigste britische Literaturpreis. Er ist mit umgerechnet rund 57.000 Euro dotiert. Ausgezeichnet werden Autoren, die auf Englisch schreiben und deren Werke in Großbritannien erscheinen.