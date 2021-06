Die österreichische Schriftstellerin Friederike Mayröcker ist tot.

Sie starb im Alter von 96 Jahren in Wien, wie der Suhrkamp Verlag in Berlin mitteilte. Mayröcker hat in ihrem literarischen Schaffen neben Prosa auch Lyrik und Hörspiele verfasst und wurde in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 1996 mit dem Else-Lasker-Schüler-Preis und 2001 mit dem Georg-Büchner-Preis. Zuletzt war sie mit ihrem Prosaband "da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete" für den Leipziger Buchpreis nominiert.

