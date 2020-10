Bundestagspräsident Schäuble hat den Schriftsteller Günter de Bruyn als bedeutenden literarischen Chronisten gewürdigt.

Er hinterlasse ein eindrucksvolles Werk, das viele Facetten der deutschen, besonders der brandenburgischen Geschichte in all ihrer Widersprüchlichkeit spiegele, sagte Schäuble, nachdem der Tod des 93-Jährigen bekannt geworden war. Als feinsinniger Romancier habe de Bruyn die Abgründe der Zeitgeschichte, des Alltags in der DDR und der preußischen Monarchie beschrieben. Immer wieder habe sich de Bruyn aus seiner zutiefst humanistischen Grundhaltung zu Wort gemeldet.



Kulturstaatsministerin Grütters betonte, de Bruyn habe die Leserinnen und Leser "nicht beschönigend, nie moralisierend, oft liebevoll und immer wahrhaftig" ganz nah an die Einschnitte und an die Höhepunkte der deutschen Geschichte herangeführt. Seine Heimat sei kein Land gewesen, sondern "die Literatur einer Kulturnation".



Der Autor lebte zuletzt zurückgezogen in Brandenburg. Der dortige Ministerpräsident Woidke (SPD) teilte mit, de Bruyn habe zeitlebens auf unverwechselbare Weise von der Schönheit, der Geschichte und den Eigentümlichkeiten Brandenburgs erzählt. In vielen seiner Werke fänden sich Liebeserklärungen an die Mark und ihre Menschen.

Kritik an der DDR

De Bruyns Werk besteht unter anderem aus Romanen und Erzählungen, die sich kritisch mit dem Privatleben der Kulturschaffenden in der DDR auseinandersetzen. Er wurde unter anderem mit dem Thomas-Mann-Preis und dem Deutschen Nationalpreis geehrt. Den Nationalpreis der DDR nahm er 1989 nicht an. Zu de Bruyns Werken gehören "Buridans Esel" (1968), "Die Preisverleihung" (1972) und "Jubelschreie. Trauergesänge" (1991).

