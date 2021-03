Der polnische Dichter und Essayist Adam Zagajewski ist tot.

Er starb gestern Abend im Alter von 75 Jahren in Krakau, wie die Nachrichtenagentur PAP unter Berufung auf seinen Verlag berichtete. Sein Tod sei ein großer Verlust für die polnische Literatur, schrieb Polens Präsident Duda auf Twitter.



Zagajewski unterzeichnete 1975 einen Brief von 66 polnischen Intellektuellen, die die führende Rolle der Kommunistischen Partei Polens in Frage stellten. Nach einem Publikationsverbot ging er nach Paris ins Exil und kehrte erst 2002 in seine Heimat zurück. Der Lyriker erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Heinrich-Mann-Preis und den Eichendorff-Literaturpreis.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.