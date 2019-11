Der französische Schriftsteller Jean-Paul Dubois ist mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet worden.

Er erhält den Preis für seinen aktuellen Roman "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon". Eine deutsche Fassung liegt noch nicht vor, der Titel bedeutet übersetzt in etwa: "Nicht alle Menschen bewohnen die Welt in derselben Weise". Der Roman beschreibt das Leben eines Gefängnisinsassen in Kanada, der eine Bilanz seines bisherigen Lebens zieht. Der Prix Goncourt für französischsprachige Literatur ist mit symbolischen zehn Euro dotiert, hat aber ein großes Renommee und wirkt in aller Regel stark verkaufsfördernd.



Dubois ist Jahrgang 1950 und stammt aus dem südfranzösischen Toulouse. Auf deutsch ist unter anderem sein erfolgreicher Roman "Ein französisches Leben" erschienen.