Die Frankfurter Buchmesse öffnet heute für das Publikum.

Neben prominenten Autoren werden auch Politiker erwartet, die ihre Bücher vorstellen. Gestern Abend hatte Bundesfamilienministerin Giffey den Deutschen Jugendliteraturpreis in fünf Sparten verliehen. Als bestes Jugendbuch wurde der Roman "Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß" von Manja Präkels ausgezeichnet, in dem sie sich mit dem Ende der DDR auseinandersetzt. Der Sonderpreis für das Gesamtwerk ging an den Übersetzer Uwe-Michael Glutzschhahn. Die Auszeichnungen sind mit insgesamt 72.000 Euro dotiert.