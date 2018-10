In Frankfurt am Main haben die Besuchertage der Buchmesse begonnen.

Nach zwei Tagen für Fachbesucher ist die Messe an diesem Wochenende für alle Interessierten geöffnet. Neben prominenten Autoren werden auch Politiker erwartet, die ihre Bücher vorstellen. Gestern Abend verlieh Bundesfamilienministerin Giffey den Deutschen Jugendliteraturpreis in fünf Sparten. Als bestes Jugendbuch wurde der Roman "Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß" von Manja Präkels ausgezeichnet, in dem sie sich mit dem Ende der DDR auseinandersetzt.