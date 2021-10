Der Schriftsteller Dogan Akhanli ist tot.

Wie der Sprecher des deutschen PEN-Zentrums bestätigte, starb Akhanli nach kurzer, schwerer Krankheit in Berlin. Der neue Präsident der Organisation, der Journalist und Autor Deniz Yücel, würdigte Akhanli als einen Streiter für Menschenrechte, Frieden und Aufarbeitung der Verbrechen an den Armeniern.



Akhanli wurde 1957 in der Türkei geboren und lebte seit 1992 in Köln. Er war in der Türkei mehrfach verhaftet worden. 2017 wurde er in Spanien festgenommen, weil der türkische Staat ihn mit internationalem Haftbefehl hatte suchen lassen. Nach zwei Monaten konnte Akhanli nach Deutschland zurückreisen.

