Der Schriftsteller Ernst Augustin ist wenige Tage nach seinem 92. Geburtstag in München gestorben.

Der C.H. Beck Verlag würdigte ihn als "einen der großen Schriftsteller deutscher Sprache". Augustin wuchs in der DDR auf, 1958 ging er in die Bundesrepublik. Er war Mitglied der Gruppe 47, der Bayerischen Akademie der Schönen Künste und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Sein literarisches Schaffen war untrennbar verbunden mit seiner Arbeit als Mediziner und Psychiater. Der Schriftstellerkollege Hans Magnus Enzensberger bezeichnete 1962 den gerade erschienenen Roman "Der Kopf" als "vierhundert Seiten langen, kunstvoll verzargten Alptraum". Für seine Werke hat Augustin zahlreiche Auszeichnungen bekommen. Sein Roman "Robinsons blaues Haus" stand 2012 auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis.