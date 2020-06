Der spanische Schriftsteller Carlos Ruiz Zafón ist tot.

Nach Angaben seines Verlags starb der aus Barcelona stammende Autor im Alter von 55 Jahren in Los Angeles. Er hatte seit längerem an einer Krebserkrankung gelitten. Zafóns Werke wurden in zahleiche Sprachen übersetzt. Zu seinen erfolgreichsten Romanen gehören "Der Schatten des Windes" und "Der Gefangene des Himmels". Zuletzt erschien vor drei Jahren "Das Labyrinth der Lichter".