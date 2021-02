Der US-Dichter Lawrence Ferlinghetti, einer der wichtigsten Vertreter der literarischen Beat Generation, ist tot.

Der von Ferlinghetti gegründete Buchladen in San Francisco teilte mit, der Dichter sei im Alter von 101 Jahren gestorben. Man habe einen großartigen Dichter und Visionär verloren, erklärte die Miteigentümerin des Ladens. Ferlinghetti sei eine Legende seiner Zeit gewesen.



In den 1950er Jahren führte der Dichter, Verleger und Buchverkäufer die Beatnik-Bewegung in San Francisco an. Die literarische Richtung der Generation Beat entstand nach dem Zweiten Weltkrieg. Zu ihren bekanntesten Vertretern gehören Jack Kerouac, Allen Ginsburg und William S. Burroughs.



Der 1919 im Bundesstaat New York geborene Ferlinghetti dichtete noch mit 100 Jahren über den ehemaligen US-Präsidenten Trump. In "Trumps Trojanisches Pferd" beschrieb er ein Weißes Haus, aus dem Männer herausplatzten, um die Demokratie zu zerstören. Zu Ferlinghettis bekanntesten zählt der Gedichtband "Ein Coney Island des Bewusstseins". Das 1958 erschienene Werk wurde in zwölf Sprachen übersetzt.

