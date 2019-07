Der Schriftsteller Werner Heiduczek ist tot.

Er starb im Alter von 92 Jahren in Leipzig an den Folgen eines Schlaganfalls. Das teilte seine langjährige Lebensgefährtin mit. Heiduczek gehörte zu den bekanntesten Schriftstellern in der DDR. Mit dem Roman "Tod am Meer" und der Autobiografie "Die Schatten meiner Toten" wurde er weit über Ostdeutschland hinaus bekannt. Weitere Werke waren "Marc Aurel oder Ein Semester Zärtlichkeit und "Die seltsamen Abenteuer des Parzival". Seine Bücher wurden in über 20 Sprachen übersetzt.