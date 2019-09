Der mit 30.000 Euro dotierte Wilhelm Raabe-Literaturpreis geht in diesem Jahr an den Schriftsteller Norbert Scheuer für sein Buch "Winterbienen".

Der Autor steigere das lokale Kleine zum Gegenstand höchster Aufmerksamkeit, hieß es zur Begründung. Der Roman spielt in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs in einem Ort in der Eifel.



Mit dem Preis zeichnen Deutschlandfunk und die Stadt Braunschweig jährlich ein in deutscher Sprache verfasstes erzählerisches Werk aus. Die Auszeichnung wird Anfang November verliehen.